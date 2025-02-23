鐵路春運收官　客貨運量均創歷史新高

中評社香港2月23日電／記者23日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，2月22日，為期40天的2025年鐵路春運圓滿收官，運輸安全平穩有序，全國鐵路累計發送旅客5.13億人次，同比增長6.1%；國家鐵路累計發送貨物4.15億噸，同比增長5.4%，客貨運量均創春運同期歷史新高。



新華社報導，春運期間，鐵路部門用好世界最大高速鐵路網和先進鐵路網的優勢，特別是充分利用去年新開通運營的滬蘇湖、集大原高鐵等新線能力及春運前投用185組新造的時速350公里復興號動車組，加大運力投放，客座能力同比增長8.4%，客運能力投放創春運歷史新高。在跨境旅客運輸組織方面，春運期間廣深港高鐵發送跨境旅客361萬人次，同比增長14.2%，中老鐵路發送跨境旅客4.1萬人次，同比增長54%。



春運期間，鐵路部門全面提升服務品質，助力旅客平安有序溫馨出行。國鐵武漢局集團公司武漢、漢口等車站積極協調當地公交集團等市政交通部門，統籌安排公共交通運力，方便旅客出行；國鐵鄭州局集團公司在洛陽車站推出一鍵掃碼聽歷史服務，設計製作《天中春秋》巨幅唐三彩壁畫語音講解二維碼，讓旅客沉浸式感受歷史文化魅力；國鐵廣州局集團公司與南方電網廣東電網公司密切聯動，對管內高鐵站、火車站等交通運輸重點場所及高鐵線路沿線供電設施強化安全檢查，確保出行供電安全可靠；國鐵南昌局集團公司福州客運段工作人員自制環閩旅遊地圖，在列車運行途中向乘客介紹沿線地區的特色景點和地道美食。



與此同時，鐵路加大貨運保供力度，充分利用大秦、瓦日、浩吉、蘭新等主要貨運通道能力，全力保障電煤、糧食、化肥、春耕和節日重點物資運輸，做到優先保障、應裝盡裝，國家鐵路日均裝車17.16萬車，全國371家鐵路直供電廠存煤平均可耗天數持續穩定在20天以上，為國民經濟平穩運行和人民群眾溫暖過冬提供了有力支撐。春運期間，中歐（亞）班列累計開行3230列，同比增長0.7%；西部陸海新通道班列發送貨物10.3萬標箱，同比增長24.1%；中老鐵路發送跨境貨物64.2萬噸，同比增長8.1%，有力維護了國際產業鏈供應鏈穩定暢通。