北京二手房市場交易持續回暖

中評社北京2月23日電／據央視網報導，國家統計局近日公布的數據顯示，今年1月，北京市二手房價格環比上漲0.1%，這是自去年10月首次轉漲後，已連續4個月保持增長。記者近日走訪市場後發現，春節假期過後，北京二手房市場繼續保持回暖的態勢。



在北京通州區的一家二手房中介門店，記者看到，儘管是工作日，但房產經紀人普遍都很忙。據介紹，今年春節過後，這裡的客戶咨詢量、帶看量都較往年同期增加了不少。



客戶量增加的同時，成交量也呈現上升趨勢。北京市住建委數據顯示，2月5日以來的兩周，北京二手房網簽量連續多日上漲，像2月20日二手房網簽787套，較此前一日就增加了40多套。而根據北京某頭部房地產中介公司的數據顯示，這家企業2月10日—16日就已成交二手房1844套。



《技術要點》印發 北京多區將迎更多“好房子”



春節過後，除了二手房市場交易持續回暖，還有一則消息引發市場各方的關注。近日，《北京市平原多點地區“好房子”規劃管理相關技術要點（試行）》印發，平原多點地區指的是北京市5個位於平原地區的新城，包括順義、大興、昌平、房山及亦莊。據介紹，目前平原多點地區土地供應量約占北京全市的60%。



豐富居住空間 “好房子”適度提高“得房率”



這份《技術要點》提及的“好房子”涉及8個方面：包括陽台、客廳、共享空間、地下通道、外立面等，通過豐富居住空間，從而適度提高“得房率”。比如，文件建議陽台、飾面層部分面積不計入容積率，以建築面積100和140平方米的戶型為例，“得房率”可從80%提升至約90%。



明確工作重點 全國多地出台“好房子”政策



其實，不止是北京在陸續出台有關“好房子”的各項標準和政策。觀察全國31份地方政府工作報告，全國至少15個省份的文件中直接提及“好房子”的內容，涉及“好房子”的建設要求、制度保障、示範項目建設等，這都為2025年“好房子”建設等提供了非常明確的指導。