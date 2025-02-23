去年全國新開工改造城鎮老舊小區5.8萬個

中評社北京2月23日電／據新華網報導，住房城鄉建設部近日公布數據，2024年全國新開工改造城鎮老舊小區5.8萬個，超額完成5.4萬個的年度目標任務。根據各地統計上報數據，北京、河南、廣西等11個地區超額完成計劃。



據瞭解，今年我國將謀劃實施一批城市更新改造項目，全面完成2000年底前建成的城鎮老舊小區改造任務，持續實施完整社區建設、既有建築改造利用和老舊街區更新改造等民生工程、發展工程。