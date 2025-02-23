德國大選提前7個月舉行　新總理會是誰？

中評社北京2月23日電／央視新聞報導，當地時間23日，德國將迎來新一屆聯邦議院選舉。作為歐洲最大的經濟體，德國的政治走向不僅影響本國，也對整個歐洲乃至全球產生深遠影響。選前的最新民調顯示，選舉結果仍充滿變數。



投票開啟 出口民調與搖擺選民成焦點



當地時間2月23日是德國聯邦議院選舉正式的選舉日，投票時間為上午8時至下午6時。如果選民當天無法前往投票站，可以選擇郵寄投票。



根據德國權威民調機構福沙輿論調查21日發布的選前最後一次民調，由基民盟及其姐妹黨基社盟組成的聯盟黨以29%的支持率領先，極右翼選擇黨（AfD）以21%緊隨其後。現任總理奧拉夫·朔爾茨領導的中左翼社會民主黨（SPD）在民意調查中以15%的支持率位居第三，而其聯盟夥伴綠黨則以略高於13%的支持率位居第四。



值得注意的是，約20%選民尚未決定投票意向，最終結果或受最後時刻的政黨宣傳與候選人辯論影響。



選舉背景：執政聯盟解體與經濟困境催生變局



德國聯邦議院選舉每四年舉行一次，上一次選舉在2021年9月26日，按照既定規則，今年9月本應迎來新一輪選舉。然而，朔爾茨所領導的執政聯盟內部矛盾叢生，最終提前解散。該執政聯盟由社民黨、綠黨和自民黨組成，社民黨主張增加福利與基建投資，綠黨強調環保投入，而自民黨堅持財政緊縮。各方在債務上限、經濟政策等關鍵議題上存在嚴重分歧，矛盾不斷激化。2024年11月，朔爾茨解雇自民黨籍財長林德納，後者率黨退出執政聯盟，執政聯盟提前瓦解。經信任投票和總統確認，新一屆聯邦議院選舉提前至2月23日進行。

