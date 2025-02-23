企業建言湖北加快建設世界知名文化旅遊地

中評社北京2月23日電／據人民網報導，2月22日，湖北省文化和旅遊廳召開旅遊企業座談會，30餘家國（境）內外旅行社企業負責人從客源組織、營銷推廣及“引客入鄂”獎勵政策等方面紛紛建言獻策，助力湖北加快建設世界知名旅遊目的地。



湖北坐擁長江三峽、武當山、神農架等世界級IP，但遊客量與資源禀賦還不匹配，特別是入境遊客數，低於周邊部分省份。



近年來，湖北緊抓旅遊市場復甦契機，持續落實“引客入鄂”激勵措施，以“真金白銀”的獎補激發增長動能，同時通過發放消費券、開展豐富多彩的文旅活動等做熱市場。



2025年，湖北省委“新春第一會”把“大力實施文化創新戰略，整體提升支點的文化影響力”作為支點建設的“七大戰略”之一，湖北文旅進入快速發展的黃金機遇期。



“每周末，香港大概有50萬到60萬人到深圳消費，能不能再進一步讓他們跑到湖北來？”香港永安旅遊有限公司董事長梁港蘭建議，“隨著香港到武漢高鐵班次的增加，可以多安排一些到武漢的游玩項目。上個月，我們就邀請了一批人來武漢，他們坐高鐵刷刷手機就到了。”她還認為，湖北的美景不止在武漢，恩施的自然風光也十分優美，希望能開通更多直達包機服務，“讓更多的香港遊客便捷游湖北。”



“精準的對外宣傳，是對文旅行業的助推。”中國國際旅行社總社有限公司入境部歐洲市場室總監周占峰建議，湖北可以推出年度節日表，展現傳統節日和活動，例如，秭歸在端午節時有賽龍舟活動，可以利用年度節日表讓外國人更好地計劃旅遊行程。



中國國旅（湖北）國際旅行社有限公司董事長陶頎認為，現在遊客對旅遊的體驗不再是單純的“打卡”，他們更希望旅遊是舒服的、放鬆的。“旅遊是最好的療愈，湖北在做大宣傳營銷的同時，還可以推出更多以遊客為主的舒適的文旅產品。”



湖北省文旅廳將圍繞“一幅美麗的畫、一本厚重的書、一首激昂的詩、一座豐饒的園、一架通達的橋”五張“金名片”，開展景區提質、服務提升、人才提能等專項行動，繼續優化“引客入鄂”政策，制定《關於加快打造世界知名文化旅遊目的地的意見》，對湖北文旅品牌形象開展精準營銷。



在剛剛過去的春節假期，湖北省累計接待遊客4886.50萬人次，實現旅遊總收入303.94億元，分別同比增長10.11%、15.50%，文化和旅遊市場消費活力湧動，迎來“開門紅”。