結束俄烏衝突　特朗普：本周完成談判

中評社北京2月23日電／據央視新聞：當地時間22日，美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示，美國總統特朗普和其團隊專注於繼續與俄羅斯和烏克蘭進行談判以結束俄烏衝突，特朗普有信心能在本周完成談判。



2024年美國總統選舉期間，作為候選人的特朗普曾聲稱，自己當選後將在“24小時內”結束俄烏衝突。2025年1月20日就職美國總統當天，特朗普表示，結束俄烏衝突對俄羅斯“大有好處”。



俄羅斯和美國代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行會談。會談結束後，美國國務卿魯比奧表示，美俄就解決兩國間“棘手問題”和結束俄烏衝突等達成共識。



其中包括雙方同意任命各自的高級團隊，著手努力以持久、可持續且為各方接受的方式盡快結束烏克蘭衝突等內容。



當地時間2月19日，俄羅斯總統普京在聖彼得堡表示，他已經聽取了工作組有關俄美利雅得會談的成果匯報，他積極評價本次會談成果。普京稱，俄美利雅得會談的目的是提升信任。如果沒有兩國間信任水平的提高，無法解決烏克蘭危機。



普京表示，俄方準備就烏克蘭問題重返談判桌。



此外，普京當天還表示，有關烏克蘭問題的談判將在俄羅斯和烏克蘭雙方參與下進行，沒有人將烏克蘭排除在談判進程之外。



當地時間2月21日，烏克蘭總統澤連斯基與歐洲多國領導人通電話，就歐洲積極參與談判進程、烏安全保障等議題展開討論。