民營企業向“新”而行

中評社北京2月23日電／據央視網報導，近日召開的民營企業座談會明確，扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點。這兩天，亞布力中國企業家論壇正在舉行，有超過240位民營企業家參與。2月22日，在論壇上，全國工商聯相關負責人表示，民營企業家在前沿科技、顛覆性技術創新方面具有強大的活力和巨大的潛力，要充分利用當前有利條件和積極因素，向新而行。



今年來，一大批民營企業在各自領域各展所長，引領推動我國人工智能等多項科技實現突破。宏觀調控的“一攬子”增量政策和存量政策將繼續發揮作用，為民營經濟發展提供廣闊的空間。中央統戰部副部長、全國工商聯黨組書記沈瑩表示，面對新一輪科技革命和產業變革，希望廣大企業家瞄准前沿科技，推出更多原始創新、顛覆性技術創新，培植更多的技術優勢，開辟更多的新的賽道。在發展新質生產力中展現更大的作為。



此外，民營企業還積極參與“人工智能＋”行動，數智化、綠色化轉型行動，引領傳統產業轉化升級，加快培育戰略性新興產業，積極布局未來產業。



民營企業積極布局人工智能 低空經濟等新賽道



民營經濟在創新領域正在發揮重要的作用，那麼2025年，民營企業將布局哪些新賽道，在傳統領域又如何提質升級？繼續來看記者從亞布力中國企業家論壇發回的報導。



記者在採訪中瞭解到，在人工智能應用成本下降的背景下，民營企業對人工智能的需求快速增加。很多企業使用人工智能技術也從“簡單試水”到“戰略剛需”。



除了人工智能賽道的火熱，低空經濟也是民營企業在2025年看好的重點領域，低空飛行器的研發製造、低空物流應用場景開拓、新型基礎設施建設都具有廣闊的前景。



在傳統製造領域，民營企業也在探索產業鏈的“抱團出海”，尋找增量市場的機遇。