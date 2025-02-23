我國海洋工程裝備製造連續7年居世界首位

中評社北京2月23日電／據央視網報導，2月23日，我國自主研發的第四代海洋工程安裝船“志高號”和“志遠號”在江蘇南通順利竣工。這兩艘船的主要任務是將風機，也就是我們常說的“大風車”運送至深遠海，並進行安裝等施工作業。這兩艘第四代海洋工程安裝船的製造完工，對推動深遠海風電規模化開發、加速能源綠色低碳轉型有著重要意義。



海上風機安裝的“大力水手”與“深海巨人”



作為我國第四代海洋工程安裝船，“志高號”和“志遠號”兩艘船舶在深遠海吊裝、打樁等方面作業能力出眾。它們都有哪些獨特的設計和先進技術呢？接下來，讓我們跟隨總台記者一起登船，近距離瞭解這兩大海上風電安裝利器。



這兩艘船是海工裝備安裝的最佳搭檔，它們的本領各有所長。



“志高號”的主要功能是吊裝和基礎打樁，它就像是一個大力水手，有著力大無窮的臂膀。位於船尾紅色的巨型桶樁，加上頂部這130米長的臂架就是它的主吊系統。我們再看這邊巨大的錨狀的就是它的主吊鈎，它就像是人的抓手，它可以吊起3600噸的貨物，這相當於一次性能夠吊起2500輛家用轎車。它能夠進行360度的旋轉，和上一代的海工安裝船相比，旋轉的速度提升了整整一倍。而且它的精度還非常高，數千噸的貨物吊裝的精度誤差不超過10厘米。



這裡就是“志高號”的主機艙，它有著4顆強大的心臟，就是它的發電機組。它1小時就能發電17000度，能夠滿足近2000戶家庭一天的用電需求，有了它就能滿足整艘船全天候高強度的作業。



記者現在來到了“志遠號”上，和在海面上漂浮作業的“志高號”最大的不同，就是這艘船多出了4根125米的“大長腿”，就是這種灰色的架體。這使得它可以深深地扎入海底的海床，能夠在水深70米的海域進行海上風電機組的安裝作業。這個柱狀的紅色高塔就是志遠號的吊機了，它最高可以把貨物吊到170米的高度，相當於58層樓那麼高。海上機組最後的安裝工作，特別是機艙和葉片的安裝就是由它來完成的。