林岱樺不妙？黃揚明揭“地方盛傳1敗筆”

中評社台北2月23日電／“立法院”新會期開議前，賴清德今（23）日中午12時，邀請全部黨籍“立委”至“總統”官邸烤肉，日前捲入助理費案裁定交保的“立委”林岱樺也在其中。對此，資深媒體人黃揚明認為，目前是林岱樺挑戰的開始，因不僅地方盛傳，在這次遭搜索事件中，林岱樺在當時高喊“政治干預司法，司法干預初選”是個敗筆，她的對手恐以此話作文章外，現在更有她可能脫黨參選的傳聞。



根據《中時新聞網》報導，林岱樺今天下午在臉書發文，PO出烤肉趴當時與其他綠委們的合照，她在貼文中寫道“我們共同守護台灣這個大家庭，顧好‘立委’、顧好高雄、顧好台灣”。



黃揚明今天在政論節目《新聞大白話》表示，在高雄縣市合併前，林岱樺曾被提名參選高雄縣長，但因為縣市合併“最後變成一場空”，之後在2018年也參加過初選，所以她為了參選高雄市長而進行的布局已長達10多年，在原高雄縣內經營非常深，這也是為什麼，她在許多民調的支持度都是第一。



然而，黃揚明提到，目前高雄地方盛傳，在這次遭搜索事件中林岱樺有個敗筆，就是在當時高喊“政治干預司法，司法干預初選”，這句話在地方解讀，形同是在打民進黨，林的對手也可以此為由，控訴林“砲打黨中央和賴清德”。



黃揚明也認為，接下來是林岱樺挑戰的開始，她的處境非常危險，因為若是競爭對手都希望她從初選戰場離開，可能就會讓“司法干預初選”說的效應擴大，此外，現在更有她可能脫黨參選的傳聞，而在高雄若是綠營不支持，光靠服務、基層恐無法成功。