深圳將推出1600萬平方米創新空間助創業

中評社北京2月23日電／據大公文匯網報導，“只收夢想不收租金！”2月23日，深圳市政府新聞辦召開“打造最好科技創新生態和人才發展環境”主題新聞發布會，深圳市人才工作局局長羅冰介紹了深圳大力引才育才的一系列措施，將集中推出不少於400家孵化器、眾創空間、科技園區等各類產業創新空間面積1600萬平方米，為初創企業梯度配置“一張辦公桌、一間辦公室、一層辦公樓”空間，“只收夢想，不收租金”為創業助力。



據悉，目前深圳的創新型產業用房總面積達933萬平方米。為確保好項目都有地可落，深圳已梳理70個集中連片區域、總面積約100平方公里的產業用地，並推出13平方公里首批招商用地，構建起“市－區－街道－園區”四級虛擬園區體系，提供註冊登記、融資、保險、會計、法律、數字化等一攬子服務。



據羅冰介紹，深圳正在規劃建設的總面積達525平方公里的“20個先進製造業園區＋20個科技創新集聚區”，將打造更加智慧化標準化產業園區。市區聯動集中推出不少於400家孵化器、眾創空間、科技園區等各類產業創新空間面積1600萬平方米，為初創企業梯度配置“一張辦公桌、一間辦公室、一層辦公樓”空間。對懷揣夢想的初創企業人才提供全周期陪伴式服務，在重點區域推出1元創新港零租加速營的青年創業孵化器，“只收夢想，不收租金”為創業助力。



堅持海納百川 大力引才育才



2024年，深圳常住人口增加近20萬人，增量較2023年增長55.4%，連續兩年位居《中國城市95後人才吸引力排名》第一。



目前，深圳高層次人才2.62萬人，留學回國人員22萬人，技能人才406萬人，各類人才總量700萬。920名深圳學者入選全球前2%頂尖科學家榜單。



“深圳將持續優化人才政策，重點打造事業無憂、往來無憂、安居無憂、生活無憂、申辦無憂‘五個無憂’人才發展環境，吸引更多人才來深發展。”羅冰表示，與此同時，深圳將著力降低年輕人在深圳的生活成本和創業門檻，持續增強天下英才聚鵬城的良好發展態勢，讓更多“創新的種子”在深圳這片沃土上成長為支撐高質量發展的“棟樑之材”。



據瞭解，接下來深圳將採取有針對性的超常規措施，出台創新創業青年人才政策，進一步優化實施引才伯樂獎、鵬城優才卡等現有政策，加力推出新一類人才評定、拔尖人才直認、重點產業緊缺崗位清單、人才褒獎激勵等系列新措施，以請進來、走出去等方式強化人才合作協作協同。鼓勵全社會多引才、引高才，充分激發創新創造活力。