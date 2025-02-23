跨國企業代表在成都：看好中國西部市場潛力

中評社北京2月23日電／據新華社報導，“這是我第一次來到成都，僅一天時間，我就被這座城市深深吸引。”德國伍爾特集團董事、德國巴登符騰堡州工商會前常務主席哈爾德·昂科巴赫說。



前一天晚上才從德國抵達成都，2月21日，哈爾德·昂科巴赫一天的行程就已經排得滿滿當當：上午參加成都國別園區的投資推介會和政企交流會，下午考察成都的產業園區投資項目，晚上體驗煙火蓉城的萬千氣象……



2月20日至22日，成都市政府主辦跨國企業“成都園區行”考察活動，100多名跨國企業的企業家代表在成都開展了一場投資考察、產業合作之旅，沉浸式瞭解成都的產業發展和投資環境，尋找合作新機遇。



談及對成都的“初印象”，昂科巴赫表示，這是一座充滿機遇與活力的城市。“成都輻射中國西部，我們看好中國西部的市場潛力。”昂科巴赫說。



當前，成都的國際“朋友圈”正在不斷擴大。如今，在蓉外資企業的外商投資總額累計超過460億美元，有約5000家外資企業在蓉經營發展，其中，世界500強企業有315家，外資企業家數量和投資規模處於中國中西部城市前列。數據顯示，2024年，成都實際使用外資16.71億美元，全市新設外資企業超700家。



在此次活動中，多場跨國企業路演、外資企業座談會、開放平台精準對接、個性化考察等投資洽談活動也同期舉行。



2月21日，意大利阿斯蒂市與四川天府新區友好合作關係備忘錄簽約儀式在成都舉行。意大利阿斯蒂省省長兼阿斯蒂市市長毛裡齊奧·拉賽羅說，阿斯蒂市作為意大利重要的歷史文化名城、葡萄酒產業和機械製造業經濟中心，與成都在產業發展、科技創新等方面有著廣闊的合作空間。此次備忘錄的簽署，將為兩地搭建更加緊密的合作橋梁，推動雙方在更多領域實現互利共贏。



跨國企業代表們還參觀了位於成都龍泉驛區的中法成都生態園、中法合資的神龍汽車有限公司成都工廠和中德智能網聯汽車四川試驗基地。



“在中法成都生態園，我們和成都的園區企業進行了面對面交流，成都的發展很有前景。”瑞士空氣淨化器有限公司總經理托馬斯·尊德爾說，希望在成都投資落地設立空氣淨化器生產基地。

