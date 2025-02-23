要“更強勢”：馬斯克逼聯邦雇員交周報

中評社北京2月23日電／據新華社報導，美國總統特朗普22日要求政府效率部負責人埃隆·馬斯克“更強勢”。隨後，馬斯克要求所有聯邦雇員回復電子郵件匯報上周的工作進展，並表示不回復郵件的人將被視為辭職。



特朗普當天在社交媒體上發文說：“埃隆做得很好，但我希望看到他變得更加強勢。”數小時後，馬斯克在社交媒體上發文表示，按照總統特朗普的指示，所有聯邦雇員很快將收到一封要求他們各自匯報其上周工作進展的電子郵件，不回復將被視為辭職。



據美國媒體報導，馬斯克發文後幾小時，聯邦雇員們就收到了美國人事管理局發出的電子郵件。郵件要求收信人進行回復並提供“上周完成工作的五個要點，並抄送你的主管”，截止時間是美國東部時間24日（周一）23時59分。



美國約有230萬聯邦雇員。美國政府雇員聯合會全國主席埃弗里特·凱利表示，該工會計劃採取法律行動，挑戰任何針對工會成員和聯邦雇員的“非法解雇”。美國有線電視新聞網報導說，一些涉密聯邦機構建議雇員暫時不要回復郵件。



特朗普政府正在推進聯邦政府大規模減員。美國人事管理局此前通過電子郵件向聯邦雇員提供“買斷”計劃，提出用8個月的薪水作為離職補償，以推動他們主動辭職。白宮近期透露，已有超過7.5萬名聯邦雇員同意接受“買斷”計劃並辭職。另外，聯邦機構正推進試用期員工的裁員。



特朗普今年1月20日在宣誓就職當天簽署行政令，組建由馬斯克牽頭的名為政府效率部的顧問委員會，並聲稱這將大幅削減聯邦開支，以恢復聯邦政府的能力和效率。近期，政府效率部因獲取多個聯邦政府部門信息，遭多方批評，並在多地引發抗議。本月13日，美國14個州的總檢察長宣布，對特朗普政府“非法授予”馬斯克行政權提起訴訟。