以借口“羞辱性儀式”推遲釋放巴方人員

中評社北京2月23日電／據新華社報導，22日釋放6名以方被扣押人員後，以色列方面卻以哈馬斯釋放以方被扣押人員時舉行“羞辱性儀式”為由，未按照約定於當天釋放600多名巴方在押人員。哈馬斯指責以色列公然違反停火協議，故意拖延放人。



另據以色列媒體報導，以色列在釋放巴方在押人員時，同樣設置一些爭議性環節。



推遲放人



以色列總理府23日早晨表示，由於哈馬斯多次違反停火協議，包括舉行“羞辱”被扣押人員的儀式並利用被扣押人員展開宣傳，以色列決定推遲釋放本應於22日獲釋的巴方在押人員，直到哈馬斯確保下次釋放以方人員時不再舉行類似儀式。



按照法新社說法，自停火協議1月19日生效以來，以方被扣押人員獲釋前都會被蒙面的巴方武裝人員示眾，並被強迫向圍觀的加沙地帶民眾揮手致意。哈馬斯將以方被扣押人員移交紅十字國際委員會前，還會向以方人員“頒發”用希伯來語寫的“獲釋證書”。



綜合多家媒體報導，以色列總理本雅明·內塔尼亞胡22日晚在舉行安全磋商會議過程中作出推遲放人的決定，給停火前景帶來更多不確定性。第二階段停火談判本應於2月3日啟動，但以色列和哈馬斯迄今尚未就此開啟實質性談判。



就以總理府的表態，哈馬斯指責以色列公然違反停火協議，敦促斡旋方向以色列施壓，迫使其“不要拖延或阻礙”協議條款的落實。巴勒斯坦民族權力機構同樣證實以方推遲釋放巴方在押人員，直至“後續通知”。

