春運盤點：平穩收官，出行人數再創新高

中評社北京2月23日電／據新華社報導，2月22日，2025年春運正式落下帷幕。40天裡，全社會跨區域人員流動量為90.2億人次，出行人數再創新高。



高鐵飛馳、汽車穿梭、飛機翱翔、巨輪遠航……人們在春運交響曲中行進，960多萬平方公里神州大地上，匯聚交織成流動中國的生動圖景。



人潮湧動活力足



2月21日，春運臨近尾聲，但連接浙江杭州和寧波的主幹道杭甬高速，仍舊持續迎來大量車流。



“今年春運，車流量比往年都要大。”浙江交通集團寧波管理中心工作人員安洋中說，“以杭甬高速的陸埠收費站為例，最高日均車流達4萬輛次，峰值時間平均每分鐘就有50輛車進出。”



今年春運，公路出行是主要出行方式。來自交通運輸部的數據顯示，春運期間，我國公路人員流動量為83.9億人次。



作為大眾化交通工具，鐵路出行承擔著保障人們長距離、大規模流動的職責。



2月20日中午，14名老撾遊客組成的旅遊團搭乘D88次中老鐵路國際客運列車，免簽入境雲南省西雙版納傣族自治州。中老鐵路春運期間累計發送旅客超290萬人次，磨憨邊檢站統計數據顯示，跨境遊客超4.2萬人次，比去年春運增長超49%。



持續增長的出行人數，彰顯流動中國的生機與活力——



春節長假最後一天，人們推著行李箱在上海火車站內往來穿梭。這一天，上海站單日到達旅客約83.7萬人次，創單日到達客流最高紀錄；

