將打造重點災害帶1h航空應急救援響應機制

中評社北京2月23日電／據新華社報導，我國將打造全國50%人口密集區及重點災害帶航空救援覆蓋，城市群核心區域航空應急救援達到30分鐘響應，重點災害帶實現1小時響應。



這是記者23日在中國災害防禦協會航空應急救援分會成立大會上瞭解到的。



當日，中國災害防禦協會航空應急救援分會在北京成立，分會名譽會長閆鵬表示，我國自然災害頻發，航空應急救援憑借其快速反應、全域機動、立體救援的優勢，能高效應對多災並發的複雜局面，為受災受困群眾搭建起“空中生命線”，最大程度減少傷亡與損失。



閆鵬介紹，經過多年努力，我國航空應急救援建設取得了一定成績，但與國際相比仍有差距。例如美德日等國，均建立起完善的航空應急救援體系。



中國災害防禦協會會長鄭國光對記者說，航空應急救援是我國應急救援體系的重要組成部分，航空應急救援分會要確立“主動防控、科技賦能、社會共治、國際協作”的發展理念，組織各方力量積極參與各類應急救援行動。



中國工程院院士劉大響在接受記者採訪時建議，分階段分步驟推動現代化航空應急救援體系建設發展，2025至2030年，實現全國50%人口密集區及重點災害帶航空救援覆蓋，城市群核心區域達到30分鐘響應，重點災害帶實現1小時響應。



中國災害防禦協會是全國唯一的綜合性防災減災救災領域國家一級社團組織。航空應急救援分會是中國災害防禦協會新批准成立的分會。

