全球開發者聚滬　掘金中國AI商機

中評社北京2月23日電／據大公報報導，作為上海新春以來第一場“科技嘉年華”，2025全球開發者先鋒大會開幕式22日在上海徐匯區舉辦，大會以“模塑全球 無限可能”為主題，吸引開發者相聚申城，共探人工智能（AI）前沿發展，促成高價值應用場景，感受AI創科熱力，尋找AI產業商機。



記者從大會獲悉，目前中國開源參與者數量位居全球第二，開源也成為此次大會上最熱門的話題之一。香港科技大學校董會主席、AI專家沈向洋表示，伴隨著DeepSeek等中國大模型的開源，中國已經從原來的獲益者變成今天在開源社區的貢獻者，相信會有更多中國團隊引領開源潮流。



港科大學者：中國已成開源社區貢獻者



開發者是人工智能技術進步和產業發展的重要推動力量。儘管備受關注的DeepSeek此次未在大會現場搭建展台，但現場DeepSeek無處不在。此次星環科技帶來了大模型運營管理平台LLMOps，可以統一對企業內部的異構GPU算力進行統一的規劃和管理。“它還可以納管DeepSeek、千問、llama、星環科技無涯等等各種模型，通過這些模型發放統一的API服務給到上層的業務部門，去快速地構建大模型的創新應用。”星環科技CMO譚彬這樣說道。



宇樹展出拖物功能機器狗



憑借在今年春晚上扭秧歌的機器人“出圈”的宇樹科技也前來參會，帶來了春晚機器人的“後輩”，其於2024年推出的人形機器人G1，以及可以實現“遛狗”與拖物功能的機器狗。宇樹科技市場經理孫寶岩表示，與生態夥伴們聚在一起探討新機遇，才能共贏新未來。就好比選擇機器人開源路線，也是希望能獲得更多數據來反哺機器人學習，從而推動整個行業水平能螺旋式上升。



記者從全球開發者先鋒大會獲悉，目前中國開源參與者數量位居全球第二，為中國人工智能產業帶來了新機遇和新空間。開源也成為此次大會上最熱門的話題之一。

