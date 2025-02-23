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全運會男子手球測試賽啟德舉行 廣東得季軍
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2025-02-23 17:18:37
中評社香港2月23日電／全運會男子手球測試賽下午在啟德體藝館分別舉行季軍戰和冠軍戰。
據香港電台報導，頭場是廣東對澳門的季軍戰，廣東隊上半場領先澳門20:10，全場贏42:20。賽後當選最佳球員的廣東隊楊金龍表示，很興奮能夠取得勝利，適應場地和昨天比賽時，場地有灰塵容易滑倒，今日場地明顯乾淨很多，“急停”、“變向”都很舒服。澳門隊的球隊管理馮國權在賽後表示，球隊表現很好，但球員比較年輕，仍處於磨合期。
港隊正同江蘇隊爭奪冠軍，今次是啟德體育園首次舉辦全運會測試賽。
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