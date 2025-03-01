張寶蓉：不認學歷嚴重損害在讀台生就學權益

廈門大學港澳台研究中心主任張寶蓉教授 中評社香港3月1日電（作者 張寶蓉）近日，台灣教育主管部門負責人在全台大專校院校長會議上提出，將禁止所有台灣高校與統戰部直屬高校即暨南大學、華僑大學、北京華文學院交流，禁止台灣地區高中鼓勵學生前來就讀，未來民進黨當局也不會認可三所高校的學歷。此言一出，輿論一片譁然。賴當局在兩岸教育交流中推行的一系列極端化、片面化、非理性化阻擾措施，既充分表明了其在執政過程中，尤其是在處理兩岸關係事務過程中出現的嚴重焦慮和不自信，也再次暴露了其“反中”“去中”“遠中”的“台獨”政治本性，進而使得其兩岸教育政策公信力持續受到削弱。



在賴當局點名的三所高校中，暨南大學和華僑大學均是中國大陸最早招收台灣學生的高校。早在上世紀八十年代，兩所高校就秉持“一視同仁，不得歧視，根據特點，適度照顧”原則，開展台灣學生單獨命題、考試和錄取工作。1984年，兩校將台生招生拓寬到預科、函授、插班、轉系、雙學位等方式，滿足了不同類型台灣學生來大陸高校求學的需求。2010年，兩校開始招收台灣“學測”生。2014年，暨南大學學歷獲得台灣當局采認。2023年，華僑大學開始招收台灣“分測”生。



四十多年來，這兩所高校始終貫徹“面向海外，面向港澳台”的辦學方針，與時俱進、務實高效地推進台生招生工作，迄今已培養出眾多知識豐富、本領過硬的台灣學生，積累了豐富的港澳台學生招生、培養和管理的經驗。已經畢業的台生分佈在兩岸乃至全球，在各行業各領域中發揮著挑大樑、擔重任的作用。多年來，兩所高校也與台灣多所高校簽署了校際或院際交流合作協議，不斷創新兩岸青年學生交流互動模式，為增進兩岸青年相互瞭解和互信起到積極作用。暨南大學和華僑大學辦學成績斐然，在海內外享有很高的學術聲譽和影響力，當前正在為建設成為國內一流、世界知名的高水平大學而努力。

