烏克蘭危機升級三年　多方博弈仍在激化

中評社北京2月23日電／烏克蘭危機升級已三年。這場衝突劇烈衝擊地區安全、經濟、社會等諸多領域，同時深刻影響全球，阻礙世界經濟復甦。



新華社報導，近來，特朗普政府與俄方展開對話，就結束衝突等達成共識。美俄單獨互動引發烏克蘭與歐洲多國不滿。分析人士認為，目前各方利益分歧盤根錯節，相互博弈仍在激化。



衝突影響深遠



烏克蘭危機升級三年，俄烏兩國都付出沉重代價。西方國家對俄羅斯實施前所未有的制裁，導致歐洲能源短缺和多種大宗商品供應鏈不暢，成為近年來世界多個地區特別是歐洲國家高通脹的一個重要推手，嚴重影響各國民生。



三年來，在衝突延宕的背景下，一些歐洲國家民眾失去對傳統主流政黨的信任，極右翼思潮在歐洲逐漸蔓延。德國《商報》認為，歐洲在這場衝突中遭遇了“戰略上的失敗”，影響力被削弱。



烏克蘭危機的升級還影響全球多國的糧食安全。俄羅斯和烏克蘭都是重要糧食出口國，俄羅斯還是重要化肥出口國。危機升級以來，供應鏈受阻，國際糧價高漲，部分國家糧食危機加劇，非洲、中東、南亞和拉美一些國家進口糧食的負擔明顯加重，糧食安全進一步受到威脅。



中國人民大學全球治理與發展研究院院長周琪說，俄烏衝突不僅威脅到歐洲的穩定，還影響到全球糧食安全和能源安全，並將因此深刻影響未來的國際關係。

