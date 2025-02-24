快評：台灣社會更“疑美”　“倚美”非正途

中評社快評/台灣前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷受訪訪時表示，如今烏克蘭被當棄子，“今日烏克蘭，明日台灣”已經是現在進行式，但民進黨政府還在自我麻醉，宣稱“我們是棋手，不是棋子”。俄烏戰爭終局將至，特朗普已經落子，棋盤上只有俄羅斯總統普京對弈，烏克蘭、歐盟、北約都是棋子，只能觀棋。



吳斯懷表示，俄烏戰爭爆發3年，這段時間民進黨政府拚了老命壓制“疑美論”，洗白“今日烏克蘭，明日台灣”的擔憂，而側翼和親綠輿論更是力主烏克蘭勝利在望；現在烏克蘭被當棄子的景象就在眼前，我們還在自我催眠嗎？



吳斯懷所言，既點出了台灣面臨的現實挑戰，也反映了台灣社會目前的深度憂慮和無奈。吊詭的是，面對台灣社會比過去更強烈的“疑美”、“憂美”情緒，台灣當局應對的方法是更“倚美”，試圖以更大的代價討好美國，比如承諾提高“國防”預算到GDP的3%以上，支持台積電對美“投資”等。



台灣被逼之下的無奈承諾，未必能夠滿足美國的胃口，更不會因此增加對台灣的“保護”；相反，可能使得台海局勢更緊張，台灣變得更不“安全”。同時，台灣作出的承諾，卻是讓台灣付出傷筋動骨的代價，是以自我掏空、影響自己生存發展競爭力為代價的。思考如何推動兩岸交流互動、致力改善兩岸關係、促進兩岸的融合發展，才是正途！

