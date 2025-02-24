祥雲AS700D電動型載人飛艇首飛成功

中評社北京2月24日電／據科技日報報導，2月21日，由中航工業自主研製的國產載人飛艇“祥雲”AS700電動型AS700D在湖北荊門成功完成科研首飛，標誌著我國低空經濟領域的綠色航空新裝備取得重大突破。



AS700D是一款全電動力飛艇，在AS700載人飛艇基礎上進行了全面電動化升級，採用先進的鋰電池電驅動系統、螺旋槳系統、推力矢量系統及冷卻系統，取代傳統的航空發動機和燃料系統。



飛行員林宏在飛艇著陸後介紹：“電動型飛艇的飛行感覺更輕盈、更絲滑，就像我們開新能源汽車一樣，而且噪音更低，駕駛感和乘坐感更舒適。”



“AS700D飛艇的全部能源來源於鋰電池，這一改變讓它飛行時幾乎達到零排放，飛行噪聲也會更低。”飛艇總設計師周雷說，“它更適合在噪聲和排放要求更嚴格、起降場地受限的自然保護區和生態敏感區等特別區域，演唱會、馬拉松等大型賽事，進行空中航拍、安保監控、交通指揮、通信中繼等。”



值得一提的是，電動型飛艇飛行中動力電池的質量與此前的飛艇相比近似不變，因此飛艇的靜平衡狀態參數變化很小，飛艇起飛和著陸更容易操控。



據悉，AS700D電動型飛艇研製項目於2024年2月啟動，2025年1月完成地面模擬起降及艇上全系統集成連續運行試驗。飛艇最大設計飛行速度80千米／時，保留了原版飛艇的最大飛行高度3100米、最大載客量10人（含1名駕駛員）的設計，採用流線型氣囊和“X”型硬式尾翼布局，飛行穩定性和安全性更有保障，適用於低空旅遊、空中廣告、城市安保、航空勘探、應急救援等多種應用場景。