“小行星2032年撞地球”或為虛驚一場

中評社北京2月24日電／據科技日報報導，日前，據太空新聞（Space News）、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，一顆臨時編號“2024 YR4”的小行星可能在2032年撞擊地球，引發全球主要航天機構的密切關注。



這顆小行星從哪裡來？是怎樣被發現的？我們是否需要為其憂心忡忡？



“20年來最危險小行星”



2024年12月27日，由美國國家航空航天局（NASA）資助建於智利里奧烏爾塔多的小行星撞擊最後警報系統（ATLAS）望遠鏡鏡頭內，一個可疑目標閃過，根據反射太陽光的亮度推斷，這是一顆直徑約40—90米的小行星。通過推算初步獲得的軌道數據，NASA近地天體研究中心（CNEOS）運行的“哨兵”撞擊監視系統迅速判定：這顆編號2024 YR4小行星運行在一個圍繞太陽的橢圓軌道上，且有可能在2032年12月22日與地球相撞。



但由於初始數據有限，軌道計算誤差範圍較大，此時預測的撞擊概率非常小。隨著收集的數據越來越多，軌道計算精度越來越高，撞擊概率逐步增加。



今年1月27日，CNEOS發現2024 YR4撞擊地球的概率已經超過1%，達到了國際小行星預警網絡（IAWN）的通報標準。1月29日，IAWN發布公告，將2024 YR4列為潛在撞擊體，並向聯合國外層空間辦公室和專門負責協調全球避免小行星撞擊的國際組織“空間任務規劃咨詢組”發出警報。



2月7日，NASA宣稱，2024 YR4撞擊地球的概率已增加到2.3%。2月18日，撞擊概率進一步上升到3.1%。



2024 YR4一度被認為“20年來最危險的小行星”。國際上往往使用“都靈指數”衡量小行星威脅，2024 YR4的都靈指數曾達到3分，僅次於2004年評為4分的“阿波菲斯”小行星，在目前NASA和歐洲空間局（ESA）追蹤的風險小行星清單中排名第一。