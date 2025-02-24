廣西北部灣沿岸新發現80處遺址和遺物點

中評社北京2月24日電／據光明日報報導，從廣西文物保護與考古研究所獲悉，廣西北部灣沿岸古代遺址新發現80處遺址和遺物分布點。這些遺址年代跨度大，從新石器時代延續至近現代，為研究北部灣地區歷史文化提供了寶貴的實物資料。



2024年，廣西文物保護與考古研究所在北部灣地區開展廣西第四次全國文物普查專題調查，採用區域系統調查的工作方法，並以便攜式高精度RTK（實時動態差分技術）定點，新發現80處遺址和遺物分布點，其中欽州市51處，北海市29處，欽江流域的靈山縣、欽北區及南流江流域的合浦縣新發現遺址較為集中。這些遺址的類型包括城址、聚落址、窑址、墓葬、冶鐵遺存，另有較多普通的遺物分布點，以漢唐時期的聚落址為主，明清以來的窑址次之，遺址及采集遺物的年代涵蓋新石器時代至近現代。



據介紹，本次調查發現數量最多的遺址類型是聚落址，有53處，主要分布在北部灣東部沿海坡地及北部山地丘陵地帶。采集遺物以各類印紋及篦劃紋陶器最為常見，年代主要集中在戰國秦漢及南朝隋唐兩個時期。



戰國秦漢時期的代表性遺址有山豬坑嶺、瓦窑洞、坡仔腳、麻絲嶺、對面嶺、豬窩塘嶺等遺址，該類遺址主要分布在河流沿岸坡地，采集遺物以裝飾米字紋、方格紋及各類戳印紋的硬陶最為常見，對研究先秦兩漢時期北部灣地區越文化和漢文化的傳播具有重要的參考價值。



南朝隋唐時期的代表性遺址有山廟嶺、銅鼓嶺、賴塘嶺、低水坪等遺址，該類遺址主要分布在丘陵山崗上，采集遺物以各類篦劃紋硬陶最為常見，也有不少青瓷器，專家推測其性質應與俚人有關。