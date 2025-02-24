中央发布一號文件　進一步深化農村改革

資料圖：中共中央國務院發布2025年中央一號文件，首提發展農業新質生產力（圖片來源：央視新聞） 中評社北京2月24日電／據新華社報導，中共中央 國務院關於進一步深化農村改革 扎實推進鄉村全面振興的意見



（2025年1月1日）



實現中國式現代化，必須加快推進鄉村全面振興。當前，農業再獲豐收，農村和諧穩定，同時國際環境複雜嚴峻，我國發展面臨的不確定難預料因素增多。越是應對風險挑戰，越要夯實“三農”工作基礎。做好2025年及今後一個時期“三農”工作，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記關於“三農”工作的重要論述和重要指示精神，堅持和加強黨對“三農”工作的全面領導，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，堅持守正創新，錨定推進鄉村全面振興、建設農業強國目標，以改革開放和科技創新為動力，鞏固和完善農村基本經營制度，深入學習運用“千萬工程”經驗，確保國家糧食安全，確保不發生規模性返貧致貧，提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平、鄉村治理水平，千方百計推動農業增效益、農村增活力、農民增收入，為推進中國式現代化提供基礎支撐。



一、持續增強糧食等重要農產品供給保障能力



（一）深入推進糧油作物大面積單產提升行動。穩定糧食播種面積，主攻單產和品質提升，確保糧食穩產豐產。進一步擴大糧食單產提升工程實施規模，加大高產高效模式集成推廣力度，推進水肥一體化，促進大面積增產。加力落實新一輪千億斤糧食產能提升任務。多措並舉鞏固大豆擴種成果，挖掘油菜、花生擴種潛力，支持發展油茶等木本油料。推動棉花、糖料、天然橡膠等穩產提質。



（二）扶持畜牧業穩定發展。做好生豬產能監測和調控，促進平穩發展。推進肉牛、奶牛產業紓困，穩定基礎產能。落實滅菌乳國家標準，支持以家庭農場和農民合作社為主體的奶業養殖加工一體化發展。嚴格生豬屠宰檢疫執法監管，強化重大動物疫病和重點人畜共患病防控。提升飼草生產能力，加快草原畜牧業轉型升級。