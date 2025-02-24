深圳：有商有量聚合力　健全平台提效力

中評社北京2月24日電／據新華社報導，曾經活動空間小、停車難、路面坑窪不平的深圳市羅湖區文華社區，如今面貌一新，寬敞的跑道、美觀的綠化和完善的體育設施，讓居民幸福感大為提升。變化的背後，是深圳市政協“身邊事好商量”機制的多次調研協商、持續關注。



記者在深圳採訪瞭解到，近年來，深圳市政協把委員聯繫界別群眾工作擺在突出位置，累計推進61場“身邊事好商量”協商活動、傾情辦好暖心事，建強管好用活242個政協委員工作站、拓展履職空間，推進委員聯繫界別群眾常態化、長效化。



“有商有量，拾遺補缺”



位於深圳市羅湖區的文華社區，不少住宅建於20世紀90年代，彼時少有設計地下停車位，部分居民占用消防通道停車，設施老舊、通行困難、空間逼仄等問題，有時讓人走路“難以下腳”。



深圳市政協委員、淘金山小學校長鄧少勇說，在瞭解到相關問題後，市政協將其納入“身邊事好商量”機制，多次進行現場調研、協調有關部門推進。



說服居民挪車、解決占用消防通道的安全隱患，聯繫周邊寫字樓、商場提供夜間停車“潮汐車位”，增加老人小孩的活動空間、更好滿足居民需求……如今，社區公園綠樹成蔭，陽光透過樹葉縫隙灑落地面，老人散步下棋，媽媽推車“遛娃”，周邊青年不時拍照“打卡”。



“基層治理實踐中一定程度上存在‘剛性有餘、彈性不足’現象，一些‘疑難雜症’單靠某個部門難以解決。”深圳市政協科教衛體委主任吳思康說，政協懂協商、善協商，“身邊事好商量”協商機制增加了基層治理“拾遺補缺”的“柔性力量”。



多界別、多部門、多層級，凝聚多元化協商主體。深圳市政協科教衛體委工作處處長雷蓓說，深圳城市職業學院周邊人車混雜、道路狹窄、存有風險，2024年市政協多次組織調研座談，還邀請學校、學生、周邊居民代表等利益主體，以及交警、規劃和自然資源、城管、街道等部門，矛盾風險得到化解。