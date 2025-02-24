過去三年，檢察機關起訴證券犯罪366件

中評社北京2月24日電／據人民日報報導，最高人民檢察院與中國證券監督管理委員會21日聯合舉行新聞發布會，通報近年來證券犯罪檢察工作進展和成效。



據介紹，2022年至2024年，全國檢察機關共起訴證券犯罪366件1011人，起訴案件數、人數年均增長30.5%、16%。檢察機關積極履行法律監督職責，全鏈條從嚴追訴財務造假犯罪，起訴欺詐發行證券，違規披露、不披露重要信息，背信損害上市公司利益等財務造假犯罪案件69件185人，最高檢掛牌督辦31件重大案件，已有27件提起公訴；依法從嚴懲治交易類證券犯罪，起訴內幕交易、操縱證券市場、利用未公開信息交易等交易類案件284件790人，持續加大對上市公司大股東、實控人、董監高等“關鍵少數”，金融機構從業人員以及職業操縱團夥等黑灰產業鏈的追責力度；依法懲治涉私募基金犯罪，起訴私募基金犯罪598件2805人，最高檢掛牌督辦3批24件重大涉私募基金犯罪案件，已有16件提起公訴。



發布會上，最高人民檢察院發布以證券犯罪為主題的第五十五批指導性案例，案例涵蓋財務造假、欺詐發行、違規披露、內幕交易、操縱證券市場等重點打擊領域。最高人民檢察院黨組成員、副檢察長葛曉燕表示，檢察機關將堅持依法從嚴打擊證券期貨違法犯罪，持續加強與中國證監會等相關部門的協作配合，依法保護投資者合法權益。