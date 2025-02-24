生態環境部等部門印發意見，強化科技創新

中評社北京2月24日電／據人民日報報導，生態環境部、國家發展改革委等16部門近日聯合印發《關於加強生態環境領域科技創新 推動美麗中國建設的實施意見》（以下簡稱《實施意見》），旨在凝聚生態環境領域相關部門合力，聯合推動生態環境領域科技發展，並為地方與相關科研院所、高校和企業推進生態環境領域科技創新提供重要依據和指引。



《實施意見》銜接落實科技強國和美麗中國建設目標，提出到2035年全面實現綠色低碳科技自立自強，為生態環境根本好轉、美麗中國目標基本實現提供有力科技支撐。《實施意見》以支撐保障美麗中國建設為目標，以重大科技需求為牽引，以科技創新重大行動為抓手，以戰略科技力量為支撐，謀劃生態環境領域科技創新頂層設計和任務部署。



《實施意見》提出了實施生態環境領域科技創新五大行動。一是生態環境領域基礎研究提升行動，重點加強基礎研究前沿布局，加大基礎研究支持力度。二是關鍵技術攻關行動，重點推進實施一批關鍵技術攻關重大項目，開展國家重大戰略區域和重點地區生態環境科技集成示範。三是生態環境科技成果轉移轉化行動，重點加快生態環境科技成果轉化應用，強化綠色低碳產業鏈創新鏈融合。四是科技創新平台基地優化行動，重點優化一批科技創新平台基地建設，推動生態環境科研基礎設施建設，建立健全生態環境領域的國家戰略科技力量。五是高水平科技人才引領提升行動，重點加強生態環境科技人才隊伍建設。