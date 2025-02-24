重慶大渡口“速渡辦”助力產業轉型

中評社北京2月24日電／據新華社報導，重慶市大渡口區，這座坐落於主城西南、臨近長江的城區，正以其獨特的地理位置和深厚的產業基礎，書寫著老工業基地華麗轉型的新篇章。近年來，大渡口區緊抓國家戰略叠加與政策機遇，構建起以大數據智能化、生物醫藥等為核心的多元化產業生態，實現從傳統工業到現代新興產業的跨越式發展。這一轉型的背後，離不開大渡口區招商團隊，特別是“速渡辦”等一批具有鮮明辨識度的招商品牌和高效服務機制的強力推動。



“服務效率太高了，我們的項目就像是被推著加速往前跑。”鮑斯股份公司相關負責人對大渡口區的招商服務給予了高度評價。2024年4月，這家專業從事生產壓縮機、刀具、精密機件、真空泵、液壓泵等高端精密零部件及成套設備的民營高新技術企業，在重慶尋找工業用地以建設氣體淨化設備生產基地。大渡口區的招商團隊聞訊而動，第一時間上門拜訪，根據企業的具體訴求，提前整理了地塊信息，並進行了重點推介。通過後續招商團隊的緊密跟蹤和精準推介，最終促成了企業的投資落戶。從初次接觸到正式簽約，僅用了不到一個月的時間，刷新了企業的“落地紀錄”。



大渡口區經濟信息委副主任彭東潔表示，這樣的速度並非偶然，得益於大渡口區一套完善的招商運行體系。在招商實踐中，大渡口區不斷創新招商方式，形成了“相約新重慶、投資大渡口”的招商引資“369”運行體系和4大類招商資源清單，著力打造“速渡辦”等企業服務品牌。其中比較有代表性的是“四快速”機制，即24秒“快速對接”、24分鐘“快速推薦”、24小時“快速研判”和24天“快速簽約”。這一機制確保了招商團隊能夠迅速響應企業需求，提供高效、專業的服務。



據瞭解，2024年，大渡口簽訂招商引資項目近50個、總合同投資額達413億元，到位資金152億元，成功引入天貓重慶總部、怡亞通集團、廣物中南公司等一批行業領軍企業。