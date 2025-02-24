農業農村部：耕好“兩塊良田”保障糧食安全

中評社北京2月24日電／據新華社報導，2025年中央一號文件明確提出，持續增強糧食等重要農產品供給保障能力。農業農村部發展規劃司副司長王晉臣在新華社23日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目上表示，保障國家糧食安全，既要耕耘好18億畝耕地這塊“有形良田”，也要耕耘好節糧減損這塊“無形良田”。



2024年，我國糧食產量首次突破1.4萬億斤，來之不易。王晉臣表示，2025年我國將在高基數上持續增強糧食等重要農產品供給保障能力，穩定糧食播種面積，深入推進糧油作物大面積單產提升行動，加強農業防災減災能力建設，確保糧食穩產豐產。



守住播種面積是糧食豐收的基礎。王晉臣說，將嚴格落實糧食安全黨政同責要求，層層分解落實糧食生產目標任務，推動實施中央統籌下的糧食產銷區省際橫向利益補償，從而提高地方政府抓糧積極性。同時，健全種糧農民收益保障機制，落實好“補貼＋價格＋保險”三位一體的種糧收益保障政策體系，更好地調動農民種糧積極性。



穩面積的同時，也要提單產。王晉臣說，今年將繼續深入推進糧油作物大面積單產提升行動，加大高產高效模式推廣力度，促進大面積均衡增產，多措並舉促進穩產豐產。



保障國家糧食安全，除了要在有形的良田上種好地，也要耕耘好節糧減損這個“無形良田”。近年來，農業農村部門積極推進機收減損。去年小麥、水稻、玉米機收損失率分別下降至0.93%、1.76%和2.06%，取得了明顯成效。



王晉臣表示，下一步將加快研發應用高質高效精準收穫機械，進一步降低機收損失率；聚焦提升防災減災救災能力，健全災害監測預警體系；深入實施飼用豆粕減量替代行動；積極引導糧食適度加工，促進糧食多元化開發、多層次利用，以及多環節增值，通過一系列舉措，扎實推進糧食生產全環節節約減損。