香港舉辦“國民和國家安全教育”研討會

中評社北京2月24日電／據人民日報報導，由香港教育工作者聯會、香港大公文匯傳媒集團、香港和平發展基金共同主辦的“國民和國家安全教育”研討會22日在香港舉行，旨在進一步推動國民教育和國家安全教育，加強年輕一代對民族復興和國家安全的關注。逾600名教育界人士和師生出席活動。



香港特區政府政務司司長陳國基發表視頻致辭表示，國家安全是安邦定國的重要基石。隨著香港國安法和《維護國家安全條例》的落實，國家安全得到更有效地保障，現在香港可以在安穩的環境之下，集中精力發展經濟改善民生。他寄語教育界繼續支持特區政府的工作，在學校層面積極推動國民教育，為年輕一代建立對國家的認同感、歸屬感和自豪感，繼而自發地愛護和維護國家。



全國政協常委、香港和平發展基金主席姚志勝致辭表示，香港基本法第23條立法即將一周年，與香港國安法和《維護國家安全條例》緊密銜接、相輔相成，為對接國家重大規劃部署、把握國家發展機遇、促進香港良政善治，提供了堅實的制度保障。



全國人大代表、香港教育工作者聯會主席黃錦良表示，教育工作者肩負著傳承文化、培養年輕一代家國情懷的重任，必須積極推動國民和國家安全教育，幫助青少年築牢思想防線，樹立維護國家安全的觀念，扎實推進香港社會由治及興。



隨後，前全國人大常委會香港基本法委員會副主任、勵進教育中心理事梁愛詩，前全國人大常委、勵進教育中心主席範徐麗泰，前全國政協委員、香港特區政府行政會議成員鄭慕智發表主題演講，並與出席者互動交流。



活動同場還舉行公益贈報儀式，香港大公文匯傳媒集團與香港和平發展基金攜手為10間中小學公益贈送《大公報》和香港《文匯報》。受惠學校包括香港教育工作者聯會黃楚標中學、創知中學、浸信會呂明才小學和嘉諾撒小學等。