2025全球開發者大會透露AI發展新趨勢

機器人踢足球（圖片來源：新華社） 中評社北京2月24日電／據新華社報導，AI應用破圈，踢球、面試、做家務輕鬆拿捏；AI企業出海，海外企業和個人客戶買買買；AI性能躍升，產品價格與能力飛速迭代……2月21日至23日，2025全球開發者先鋒大會在上海舉辦，數萬名開發者與領軍企業聚在一起，見證人工智能朝著全民化、國際化、加速化三大趨勢演進。



破圈！AI觸手可及



與以往形成鮮明對比的是，在這一屆大會上能感受到AI應用突破專業藩籬，走入尋常百姓家。



展館內，宇樹科技研發的人形機器人自如穿行於人群，手上還牽著機器狗；雲深處的工作人員遛著工業級機器犬逛展，機器犬“阿拉斯加”般的威猛體型吸引目光。



值得一提的是，傳統人形機器人已突破動作限制，從基礎的行走能力躍升至踢球競技、衣物護理、餐飲製作等精細操作，展現人工智能與機械工程的深度融合。



“我們希望用外骨骼為人賦能，生產家庭用戶也能買得起的外骨骼。”傲鯊智能市場總監張華向記者展示了多款外骨骼，例如，看似普通的馬甲卻能幫人解放雙臂，適合高空采摘、居家裝修。



人工智能也進入了導游導覽、面試招聘等領域。記者注意到，出門問問打造的移動數字人“小問”集接待導覽、知識講解、路線規劃於一體。獵聘上線了AI面試官，可以用線上面試完成應聘人員初篩。