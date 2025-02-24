港珠澳大橋“北上”單牌車突破500萬輛次

中評社北京2月24日電／據人民日報報導，“滴，請通行！”22日又是一個周末，一早，一輛輛港澳單牌車平穩駛過港珠澳大橋珠海公路口岸“一站式”卡口。據港珠澳大橋海關統計，自“港車北上”“澳車北上”政策實施截至22日，經大橋口岸進出境港澳單牌車累計突破500萬輛次。



2023年1月和7月，“澳車北上”“港車北上”政策相繼落地實施以來，粵港澳往來愈加便利，跨境車流量加速提升。每逢周末與節假日，越來越多的港澳居民選擇“北上”進行消費、旅遊、探親訪友。



數據顯示，經大橋口岸進出境港澳單牌車突破首個100萬輛次用時10個月，突破第二個100萬輛次用時5個月，突破第五個100萬輛次用時僅4個月。2024年，港澳單牌車年通行量超308萬輛次，占口岸車流總量的55.5%，大橋口岸日均車流量躍居全國各口岸首位。



今年春節假期，大橋口岸客流量再次呈現“井噴式”增長，海關累計監管經大橋口岸進出境人員達101.7萬人次，較去年春節同期增長18.5%，進出境車輛超16萬輛次，增長34.3%。其中，2月1日，單日進出境客流量首次突破17萬人次，車流量首次突破2.5萬輛次，雙雙創下大橋開通以來歷史新高。



應往來互通日益增長的需求，自今年1月2日起，香港方面已將“港車北上”申請名額由每個工作日的400宗增加至500宗。與此同時，拱北海關創新實現海關業務系統電子車卡自動綁定功能，“港車北上”“澳車北上”備案時效整體提高約25%。



“在口岸，我們強化科技賦能，持續完善‘一站式’車輛驗放系統，推動開展電子車卡和光學車牌雙識別改造、‘串改並’驗放邏輯優化、廣域測溫技術應用，多措並舉提高通關效率、提升旅客體驗感，小客車平均通關時間從90秒減少到60秒內。”港珠澳大橋海關監管二科科長林勁介紹。