富權：賴清德沒收初選以利劉世芳回防高雄市？

中評社香港2月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：賴清德會否沒收初選以利劉世芳回防高雄市？以下為文章內容。



志在參選高雄市長的民進黨“立委”林岱樺在遭檢調機構查訊又獲以一百萬元交保後，仍然繼續勤跑基層，以展示其參選高雄市長的決心不變。如果檢調機構未能盡快蒐集到足夠的材料起訴林岱樺，而享有管轄權的地方法院更未能趕及在二零二六年初的民進黨“九合一”黨內初選之前將林岱樺一審定罪判刑十年或以上的話，林岱樺就將仍然有權參加民進黨高雄市長黨內初選，屆時將必然引發高雄市長黨內初選“大亂”。因此，不排除賴清德將以黨主席的職權，或是主導“全代會”再次修訂《公職人員提名條例》，增加對應林岱樺被查訊甚至起訴的“涉嫌罪名”，經起訴後不得被提名為各類公職人員候選人的條款，甚至是乾脆主導中執會通過《民主進步黨二零二六年直轄市長暨縣市長提名特別條例》，決定提名高雄市長候選人無需經過黨內初選，直接由中執會實質上是黨主席賴清德徵召，亦即是“沒收”高雄市長黨內初選，為徵召劉世芳參選高雄市長掃除障礙，就成為未來一段時間的觀察焦點。



這並非沒有前例。一方面，民進黨在二零二二年的“九合一”選舉大敗後，“黑金”爭議被點名是敗選主因之一。黨主席賴清德上任後為了展現改革決心，連續三週主導召開中執會，討論“排黑條款”，不只針對公職參選，也擴大到黨職部分，會中通過《黨職人員選舉辦法》與《公職候選人提名條例》的修正草案。



經過“全代會”通過。規定只要涉及黑金、槍毒或曾經被管訓者，不能擔任黨職或代表參選公職。



而即使是按照經增加“排黑條款”的現行《公職候選人提名條例》的規定，林岱樺仍然有權參加高雄市長黨內初選。因為與之對應的條款，包括“曾犯貪污罪，經判刑確定者”，“受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪尚未確定者”，都不適用於林岱樺，除非是司法機關能夠以“超凡”的效率，趕在“九合一”選舉的黨內初選之前，完成對林岱樺涉嫌的“罪名”完成終審程序（按照《刑法》量刑規定及以往判例，劉世芳如被判決“罪名成立”，其獲刑將會是有期徒刑十年以上）。但以台灣地區的司法實踐看，該案不要說是“終審確定”，可能連一審也未能完成。因此。賴清德只能是再次修訂《公職候選人提名條例》，將“因涉嫌犯貪污罪被起訴者”納入“不得為本黨提名之候選人”之列。不過，這將會被質疑為違逆“無罪推定論”，可能會有較大的法制風險。



另一方面，雖然民進黨的黨名是“民主進步”，但在先後兩次獲得台灣地區的執政權，並由賴清德“冧莊”後，就曾多次修訂原先還能體現民主進步的《黨職人員選舉辦法》與《公職候選人提名條例》中的黨內初選機制，甚至“沒收”黨內初選，改為直接徵召。最近的一次，就是二零二一年十一月的民進黨第十九屆第二次“全代會”，如期通過《民主進步黨二零二二年直轄市長暨縣市長提名特別條例》、《民主進步黨二零二二年直轄市議員提名特別條例》、決定在全台二十二縣市下，除基隆市、新竹市、屏東縣辦理黨內初選外，黨主席蔡英文獲得其餘十九個縣市，包括“六都”市長，都由其一人決定徵召人選，被外界視為民進黨內史上最具權力的黨主席。



正因為如此，在二零二四年的“雙大選”之前，黨內一些“立委”，就擔心黨主席賴清德會“沒收”初選，但賴清德經各種綜合考慮，最後還是決定進行黨內初選。不過，在今次高雄市長選舉面臨“林岱樺危機”的情況下，將會不排除經過黨內程序通過《民主進步黨二零二六年直轄市長暨縣市長提名特別條例》，決定“沒收”高雄市等有爭議的縣市長的初選，改為由黨主席直接徵召。由於這樣做符合民進黨的利益，或者也契合多數民進黨人的想法，因而較為具有“正當性”，也是比較容易執行及實現的方式。



實際上，如果林岱樺參加高雄市長初選，可能會以其剛強的個性，在高雄市長初選中“攪得周天寒徹”，造成黨內高雄市地方分裂。因此，以徵召方式決定高雄市長參選人，或可避免此情況發生。這也是過去民進黨內曾經多次“沒收”黨內初選的其中一個重要考慮。



然而，根據目前的多個民調，在多名有意參選高雄市長的民進黨人中，衹有林岱樺的民調高於國民黨的可能參選人柯志恩。倘排除了林岱樺，即使是許智傑、邱議瑩、賴瑞隆整合成一人，都可能難敵柯志恩。因此，不排除賴清德將會徵召潘孟安或劉世芳“空降”參選。



不過，現任“總統府”秘書長的潘孟安，可能對出任“行政院長”的志願更高。而賴清德也可能從潘孟安才是自己的“死黨”，而且兩人“心有靈犀一點通”，配合得非常默契，而卓榮泰只不過是賴清德為了“感恩”其在“英賴大戰”中的暗助，才被委任為“行政院長”的。在“酬勞期”滿後，隨時可以“棄棋”，而且似乎在“行政院”與“立法院”的鬥法中，似乎是其表現不如賴清德之意。而且潘孟安與高雄市的淵源不深，沒有必勝的機率。因此，賴清德可能不會讓潘孟安參選高雄市長。



而劉世芳的機率就將會高些。因為劉世芳曾任高雄市副市長，具有高雄經驗及在地人脈關係，而且與賴清德的關係良好，在“英賴之爭”中傾向賴清德。賴清德當選後，委任其為號稱為“天下第一部”，而且確實是執政者核心中的核心的“內政部長”，就顯見賴清德對她的倚重。既然劉世芳有興趣，她空降參選高雄的機會將會會比潘孟安大。



但如果民進黨取消高雄市長黨內初選，林岱樺就勢必將會宣布脫黨自行參選，形成泛綠陣營在高雄市“鷸蚌相爭”的態勢，讓國民黨的參選人（可能是柯志恩）“漁翁得利”。其實，即使是民進黨照常在高雄市進行黨內初選，林岱樺在落敗後，仍然將會以“不滿黨高層操弄初選”為由宣布脫黨參選。因為宣布脫黨參選，這是她與“司法迫害”作鬥爭的重要手段，也可以爭取到社會甚至是黨內部分人的同情和支持。



但林岱樺如果宣布脫黨參選，可能就將會成為“鄭寶清2.0版”，被民進黨內和其“側翼”天天抹黑造謠，此前長期努力的一切全都化為烏有，最後連在“立委”選區自己的基本盤都保不住，輸得一敗塗地。