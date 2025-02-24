廣西稅務局原副局長蒙啟華被開除黨籍

中評社北京2月24日電／據中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組、廣西壯族自治區紀委監委消息：日前，中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組、廣西壯族自治區監委對國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局原黨委副書記、副局長、巡視員蒙啟華嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，蒙啟華身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規接受宴請，違規借用管理服務對象車輛；隱瞞不報個人有關事項，函詢時不如實向組織說明問題，在幹部選拔任用中為他人謀利並收受財物；違規持有非上市公司股份，收受下屬以“審稿費”名義送予的錢款，無償接受管理服務對象提供的服務，退休後利用原職權或職務上的影響為他人謀利並收受錢款；道德敗壞，與他人發生不正當性關係；利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物；利用退休前的職權或地位形成的便利條件，為他人謀取不正當利益，非法收受他人巨額財物。



蒙啟華嚴重違反政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，情節嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中共國家稅務總局委員會會議研究，決定給予蒙啟華開除黨籍處分、按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；廣西壯族自治區監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。