長春專項整治“三資”管理

中評社北京2月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，吉林省公主嶺市紀委監委工作人員對劉房子街道農村集體“三資”問題開展整改“回頭看”時瞭解到，某村原被低價發包土地已按照規定重新發包，相關補繳清收款已按規定上交，村集體土地發包工作得到進一步規範。



此前，長春市紀委監委圍繞村集體“三資”管理使用，會同農業農村、財政、審計等部門，開展聯合監督檢查，監督檢查組發現劉房子街道一份村集體土地發包合同中租金明顯低於市場價格，在對該份問題合同詳細瞭解情況後，將其納入問題台賬並跟蹤整改。



該市紀委監委立足職能職責，推動成立農村集體“三資”突出問題專項整治工作專班，督促各縣（市、區）和職能部門各司其職、密切協同，採取實地檢查、信息平台抽查、數據比對等方式，建立農村集體“三資”清查數據、發現問題、整改效果“三本賬”，動態更新，精準督導，累計推動整改問題856個。



在此基礎上，長春市紀委監委對12345政務服務便民熱線、基層小微權力“監督一點通”平台、信訪舉報等渠道收集的涉及農村集體“三資”問題線索進行全面起底，同時用好交叉巡察、專項審計等各類監督成果，加強分析研判，對事實清楚、指向明確的快查快辦快結；對情節嚴重、群眾反映強烈的問題線索，督促相關縣（市、區）紀委監委領導包案、掛牌督辦、提級辦理。專項整治開展以來，全市農村集體“三資”管理領域共處置問題線索774件。



“在發現問題的同時，我們從數字賦能監管的角度，督促職能部門切實履行監管責任，推動‘三資’基礎數據、交易流轉等接入網絡平台，以數字化、智能化助力‘三資’管理集成化、規範化，提升監管效能。”該市紀委監委相關負責人表示。截至目前，全市1622個村已應用全國農村集體資產監管平台，通過農村產權交易流轉線上平台掛牌8124宗，成交金額3.95億元。



堅持監督、整改、治理貫通，長春市紀委監委深挖案發規律及背後共性問題，找准農村集體“三資”管理中的風險隱患，及時制發紀檢監察建議書和工作提示函，推動職能部門修訂完善村級財務公開、村集體資產清查、資源承包和租賃合同管理等制度，抓好源頭防範、系統治理。同時，對2起農村集體“三資”領域違紀違法典型案例通報曝光，增強震懾力。長春市寬城區紀委監委深刻剖析村幹部違紀違法案件，製作警示教育片，組織開展“以案四說”警示教育活動，引導基層黨員幹部明紀法、知敬畏。