做實“後半篇文章”，提升以案促改效能

中評社北京2月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，一場關於路燈改造提升工程招投標現場的同步直播在福建省三明市永安市上坪鄉龍共村進行。村民們通過基層小微權力監督平台，就可實時觀看、在線監督招投標過程。



結合近年來工程建設領域案件查辦情況，三明市紀委監委對典型案例實行“一案一剖析”，深挖共性教訓，推動健全制度機制，其中就包括運用基層小微權力監督平台對招投標進行全過程直播“晾曬”。



針對辦案中發現的招標人主體責任不落實等問題，三明市紀委監委督促市住建局出台進一步規範“評定分離”招投標活動的指導意見，建立健全項目內審、預警統計分析等機制，靶向糾治明招暗定、肢解發包等亂象；督促各地探索改造提升公共資源交易中心平台，推動政府性投資項目實行全流程電子化交易，最大限度減少人為干預小規模工程建設項目的情況發生。



增強以案促改促治實效，是做深案件查辦“後半篇文章”的重要舉措。各地紀檢監察機關緊盯重點領域和侵害群眾利益問題，堅持查改治貫通，做好個案剖析、類案分析，運用紀檢監察建議等方式，推動有關地區、單位完善制度機制、堵塞漏洞，規範權力運行。



前不久，四川省經濟和信息化廳召開以案促改動員部署暨警示教育大會。此前，該廳原黨組成員、機關黨委書記周海琦因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。“我們結合案情向省經濟和信息化廳黨組提出紀檢監察建議。”該省紀委監委第二紀檢監察室副主任劉俊蓮介紹，圍繞發現的管黨治黨不嚴、行業協會亂象叢生等問題，省紀委監委要求省經濟和信息化廳黨組加強直屬單位管理、專項資金監督管理，聚焦項目申報、評審、審批等流程健全監管制度，嚴格落實領導幹部違規插手干預重大事項記錄和報告制度。



在開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治中，四川省紀委監委深化以案促改促治，用好紀檢監察建議，推動健全維護群眾利益常態長效機制。在“校園餐”領域，針對校園食品安全和膳食經費管理方面存在的共性問題，督促省教育廳等部門就責任落實、經費投入、智慧監管、師生同餐等方面健全完善制度機制。在監督推動下，目前該省119個營養改善計劃實施地區已實現大宗食材統一採購、系統支付。