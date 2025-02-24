金價勢突破3000美元大關？

中評社香港2月24日電／香港文匯報報導，恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡分析說，金價投資避險需求上升，今年以來已連升8周。特朗普於1月20日上任時，金價約在每盎司2，700美元水平，但隨後屢創新高，上周一度升穿2，950美元，距離3，000美元心理大關已經不遠。筆者認為，美國關稅政策及貿易爭端的不確定性，加上投資者對美國AI巨企的龐大憧憬因近期DeepSeek的崛起而倍受挑戰，令今年黃金變為更重要的避險工具。



畢竟歷史上，黃金仍是與美國股市相關性最低的另類投資之一。同時黃金也正受惠環球一眾央行連續幾年大幅增持。現時美國政府的總債務已高達36萬億美元，其中約29萬億美元是由外部需求持有，這相當於美國GDP的100%，不斷增長的債務令各央行持有美元和美債的風險升溫。據統計，去年第四季的黃金供求報告，該季度全球黃金總需求量達1，297.4噸，創下過去五年來高位，而需求增長要是來自各大央行的增持。環球央行由2022至2024年已連續每年增持超過1，000噸的黃金儲備，比起2021年之前10年的每年平均幾百噸之購買量，現已高出了一倍以上。



環球央行及投資者避險需求大增



不管由央行需求或市場對關稅和美股的投資避險情緒來看，筆者料金價今年勢要突破3，000美金大關。而長期的投資組合之中持有一部分黃金或黃金礦業相關股票，都可帶來分散傳統股市債市風險的效用。想增持黃金的投資者，短期內需留意若俄烏局勢真有所降溫，金價或出現短暫回落。技術上，雖然金價的RSI已經超買，但目前價格仍處於各主要平均線之上，突顯多頭利好走勢，回吐可留意20天線約2，850美元支持位。



最後，若投資金礦股，則需留意企業將公布的2024年業績報告及管理層對2025年的展望。過去幾年採礦成本快速攀升一直是令金股表現不如金價的因素之一，今年是否能如1月初以來所見跑贏金價的表現，還要看企業控制成本和擴展利潤率的能力。