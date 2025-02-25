美智庫：日前防衛大臣談美日同盟隱憂

美國智庫史汀生中心邀請日本前防衛大臣木原稔參與線上研討會。（圖片來源：研討會視頻截圖） 中評社北京2月25日電（助理記者 柯晗燕）近年來，美日同盟不斷升級。日本成為美國“印太戰略”的“前沿支點”，在大國競爭的結構性壓力下頻頻通過裝備升級、聯合演訓等措施對華示強。在2025年新的政治周期更迭之際，美日雙方新領導層的戰略互動將考驗既有同盟政策。



1月8日，日本前防衛大臣木原稔應美國智庫史汀生中心的邀請，參與了一場線上研討會。作為公認的“對華鷹派”，他表達了加強美日同盟的迫切願望，並回答了相關提問，包括特朗普重返白宮對美日同盟帶來的潛在影響。史汀生中心總裁兼首席執行官布萊恩·D·芬利（Brian Finlay）致歡迎辭，史汀生中心高級研究員兼東亞項目聯席主任辰巳由紀（Yuki Tatsumi）擔任主持。



在長達25分鐘的演講中，木原稔強調了美日同盟歷史上的緊密合作，並將俄羅斯和中國視作當前國際秩序的破壞者與地區和平的不穩定因素。他指出，美日的合作範圍已經大幅擴展，涵蓋日本、地區和全球的安全保障，甚至包括太空等新戰略領域。他提到，在擔任防衛大臣期間，他與美國國防部長奧斯汀進行了七次會談，就美日同盟目前面臨的安全環境達成共識，並討論了一系列強化同盟合作的具體舉措。這些舉措包括提前部署自衛隊的＂戰斧＂導彈系統、設立“統合軍司令部”、擴大日本西南諸島地區的美日聯合存在、深化聯合訓練、強化網絡安全與情報保衛措施，以及建立美日防衛產業合作平台，推動導彈聯合研發和美軍艦艇在日維護等技術合作。此外，穩步實施以普天間機場搬遷為首的駐日美軍重組計劃等。這些舉措只是冰山一角，但均與國家防衛息息相關。他呼籲美日雙方應繼續“直言不諱”，坦誠相待，並深化 “小多邊”合作，通過各類多邊框架的叠加，以加強同盟的威懾力。



在演講的結尾，木原稔指出：“在石破茂首相與特朗普總統的新領導下，儘管美日同盟引發部分擔憂，但其根基絕不會動搖。值此《美日安保條約》簽署65周年之際，恰逢特朗普總統就職，兩位領導人必將深刻認識美日同盟在地區及全球事務中的作用，引領印太地區堅定前行。”他表示，當前嚴峻國際形勢下，美日同盟必須堅定不移。

