中評觀察：做好資源對接讓國際賽事常駐香港

香港特區署理行政長官陳國基（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月27日電（記者 段曉魯）香港啟德體育園將下月1日正式開幕，隨著啟德體育園啟用，越來越多大型體育和文娛活動將在香港舉行，使之成為香港新地標。筆者認為，從硬件上講，香港已經沒有舉辦國際賽事的障礙，那麼下一步就是如何吸引國際賽事常駐，特區政府應該在這方面多下功夫，一方面對啟德體育館進行宣傳，一方面需跟國際賽事主辦方進行溝通，多邀請大型國際賽事來港舉辦。



香港政務司司長陳國基日前表示，啟德體育園的正式啟用，是香港一個歷史性的時刻。特區政府和啟德體育園有限公司將會在3月1日傍晚，在啟德主場館舉行一場盛大而隆重的開幕典禮。開幕典禮會由具故事和主題的不同演出環節組成，演繹啟德的歷史和蛻變，包括大型舞蹈、體育、表演、歌唱演出等，貫穿幾個環節——“百川匯海”、“承先啟後”、“力爭上游”和“百花齊放”四個主題，展示香港於不同年代在體育和文化交流上的角色。



陳國基說，啟德體育園作為香港歷來最大型的體育基建，將會為香港市民、內地以及全球遊客提供運動、休閒、餐飲，以及購物的新體驗。自己和所有香港市民一樣，對我們新的主場充滿期待和信心，相信越來越多的大型體育和文娛活動將會在香港舉行，促進體育及周邊產業發展。我們會好好把握這個機遇，全面釋放啟德體育園的潛力，讓體育園成為香港的新地標。



過去香港一直未有足夠大型的體育館，在體育賽事及藝術演出承載力方面有所不足，而新的啟德體育館佔地28公頃，具有籌辦不同國際體育賽事和文娛活動的能力，舞台、座位設計可以靈活調動，滿足不同國際賽事和體育盛世的需要。啟德體育園區的配套設施也非常齊全，有大型公眾休息用地、餐飲、商鋪等，是香港舉辦大型活動場地的不二選擇。



筆者認為，啟德體育園將成為承接大型賽事的重點場館，特區政府一定要與國際賽事方建立良好的關係，對接一些合作項目來港發展。



此外，啟德體育園的觀賽體驗和配套措施要進行完善，每舉辦一場賽事之後特區政府都可以做一個復盤，探討有什麼地方可以做的更好，這會讓海外賽事方及來港觀賽的觀眾認識到特區政府做事態度，只要特區政府重視賽事方及觀眾體驗，相信未來越來越多的賽事將常駐香港，幫助香港文旅體產業進一步發展。