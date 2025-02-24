朝鮮：要讓11國制裁會議參與者付出代價

資料圖片：朝鮮外務省對外政策室長23日發表談話，譴責11國成立的“多邊制裁監測組”近日舉行首次會議。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月24日電／據新華社援引朝中社24日報導，朝鮮外務省對外政策室長23日發表談話，譴責11國成立的“多邊制裁監測組”近日舉行首次會議，稱此舉“有可能招致他們難以承受、適得其反的嚴重後果”。



談話說，該組織表示將加大聯合國對朝制裁決議履行力度來應對朝鮮核導“威脅”，但該組織本身不合法，是某些為了破壞國際和平安全的國家拉幫結派炮製的。



談話說，朝方藉此機會再次明確對制裁的立場，即朝鮮再也沒有可減可加的制裁。因此，通過協商解除制裁早已不被朝方所關心，也沒有納入朝方議程。但對於美國等國企圖以制裁履行為由侵害朝鮮合法主權權利的挑釁行為，朝方“絕不姑息，必須以果斷行動堅決反制”，其參與者“必將付出沉重代價”。



據韓國外交部21日消息，“多邊制裁監測組”運營委員會首次會議當地時間19日在美國首都華盛頓舉行，澳大利亞、加拿大、法國、德國、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、韓國、英國、美國等11國代表與會。



美國國務院網站在此次會議後發布聲明說，“多邊制裁監測組”於2024年10月成立，旨在協助落實聯合國安理會涉朝鮮的決議。