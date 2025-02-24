交諮會：規管網約車冀訂中短長期方案

中評社北京2月24日電／據大公報報導，香港的士與網約“白牌車”的矛盾近期達到白熱化。交通咨詢委員會及運輸署日前與的士業界及網約車平台代表見面，聽取各方對規管網約車意見。交諮會主席張仁良昨日（23日）在電台節目表示，期望從不同持份者的意見中，找出共通點及平衡點，今年內訂出中短長期方案，為香港社會提供有質素、優質的點對點乘車服務。



張仁良表示，網約車平台問題已討論多年，自從網約平台早前加入市場增加競爭，的士行業的生意亦因經濟挑戰被分薄，現時是時候再研究，如何監管平台，做到合法合規。



交諮會日前與多個的士團體及網約車平台的代表見面，聽取各方對規管網約車的意見，張仁良形容過程相當順利，聽到許多不同意見，但仍有不少團體未有出席。他說，的士團體已有共識，希望各方能良好溝通，即使共通點不多但一定會有，可以作為基本元素，訂出中短長方案。



冀的士車隊減少投訴個案



的士服務質素近年常引起爭議，以致部分市民寧願光顧網約車平台，張仁良亦分享了一次感覺不好的體驗。他指十多年前曾於火炭搭的士，上車後嗅到車內有很大煙味，懷疑是司機見到有客人才立即扔掉煙頭，並關窗開冷氣。



他說，有朋友亦指最近搭的士時，曾遇司機一邊開車，一邊用手機打機，認為屬危險動作。他又認為，香港有很多好的的士司機，但業界仍需提升服務水準。



政府早前推出多項措施提升的士服務質素，包括的士車隊、的士司機違例記分制度等。張仁良表示，交諮會每3個月會發表交通投訴報告，觀察到涉及的士的投訴個案暫時未有減少，期望未來落實車隊等措施後，有助減少投訴個案。他舉例指，澳門及深圳在要求的士安裝車內鏡頭後，投訴個案大減九成，盼未來香港的士服務質素可逐漸達至市民期望的水平。