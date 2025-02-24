投資推廣署被黑客攻擊　徹查影響範圍

中評社北京2月24日電／據大公報報導，投資推廣署前日（22日）發生一宗資訊保安事故，涉及惡意勒索軟件入侵部分電腦系統，初步顯示，受影響範圍包括內部客戶管理系統、內聯網、部分投資推廣署網站的運作（例如經網站聯絡投資推廣署、活動資訊等），並正調查有否個人資料外洩及其影響範圍。署方譴責該等惡意攻擊，並重申投資推廣署不會透過電郵、短訊或社交媒體發送超連結以收集個人資料或要求付款。



投資推廣署發言人昨日（23日）公布，署方於前日（22日）發現事件後已即時採取行動，加強系統的安全措施，包括更改有關密碼，封鎖有關係統及啟動後備程式，以防止進一步受到勒索軟件入侵。



網絡罪案調查科跟進



同時，已即日按既定程式分別向警方報案、通知數字政策辦公室，以及向個人資料私隱專員公署和保安局通報事件，並正積極尋求數字政策辦公室意見，亦已委托專家協助調查及修復工作。



警方回復查詢表示，已於前日（22日）接獲投資推廣署相關報案，案件已由網絡安全及科技罪案調查科接手調查。



發言人又指，縱然事件暫未能完全確認受影響程度，從風險評估角度，資訊紀錄方面可能包括客戶的基本資料，如公司的聯絡方法，以及部分投資推廣署內部員工紀錄。若有進一步消息，會立即通知有關機構及人士。調查期間，投資推廣署的公眾服務則維持正常，公眾可以繼續透過電話熱線、電郵或會面與投資推廣署人員聯絡。