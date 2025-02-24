去年公安機關救援落水群眾5500餘人

中評社北京2月24日電／據人民日報報導，記者近日從公安部獲悉，2024年，公安機關堅持“主動警務、預防警務”理念，持續加強與相關部門的協同聯動，聯合推進強化溺水涉險安全防護措施，最大限度預防和減少溺水事故發生。



公安機關緊盯重點時段和重點部位，科學調配警力，廣泛發動基層組織、河湖長、志願者等群防群治力量，針對性加強午後、傍晚等重點時段重點涉險水域巡防巡護，累計巡查重點水域57萬餘處，及時勸阻野泳、野釣、戲水等涉險行為，救援落水群眾5500餘人。



針對暑期溺水易發多發特點，公安機關深入開展“夏季行動”，結合世界預防溺水日主題宣傳，高頻推送暑期防溺水宣傳視頻和安全警示信息，組織發放各類宣傳資料900餘萬份，暑期3人以上溺水事故數、死亡人員數連續兩年下降。



為深化對中小學生安全教育引導，公安機關會同教育部門聯合開展預防中小學生溺水專項行動，實行政府領導、家校聯動、社會參與、部門協作。充分發揮公安法制副校長作用，開展防溺水“進校園”等宣講互動活動，宣傳教育覆蓋學生、家長、教師6500餘萬人次。



公安機關還積極會同有關部門，推動建立黨政領導牽頭、相關部門參與的工作機制，持續強化隱患排查整改、水域巡查巡護、安全教育引導、應急救援聯動等安全防護措施，最大限度提升重點風險、重點時段、重點水域、重點部位防護效能。



同時，積極配合水利等部門推動重點水域防護設施建設，加強水域岸線管理保護，推動指導水域責任單位加強重點部位防溺水“四個一”設施（一塊警示牌、一個救生圈、一根安全繩、一對救生竿）建設15萬餘處，為第一時間科學施救提供有力保障。