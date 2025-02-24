中央一號文件部署防返貧監測幫扶

中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，2月24日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會。



發布會上，有記者提問：今年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接5年過渡期的最後一年，很多基層幹部群眾關心，過渡期結束了，政策會不會有變化？請問，下一步幫扶政策將如何向常態化轉型？



中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀回應：鞏固拓展脫貧攻堅成果，防止出現規模性返貧致貧，這是“三農”工作的底線任務。今年是5年過渡期最後一年，越是這個時候，越要扛穩責任，防止思想鬆懈、工作鬆勁，慎終如始做好監測幫扶工作。中央一號文件重點部署了這樣幾個方面的工作：



一是提升防止返貧致貧監測幫扶效能。俗話說，天有不測風雲，總會有一些農戶因為疾病、自然災害等突發因素面臨返貧致貧的風險，關鍵是要早發現、早幫扶，及時紓困，避免風險積累成患。監測方面，要加強工作統籌和信息共享，要提高監測效率，同時要避免加重基層負擔。在幫扶方面，要強化幫扶措施的針對性、實效性，根據困難的類型，分類落實好社會救助兜底保障政策，以及產業幫扶、就業幫扶等開發式幫扶措施，確保穩定消除返貧致貧的風險。



二是健全幫扶資產長效管理機制。大家知道，脫貧攻堅以來，國家投入形成了較大規模的資產，這是今後持續開展幫扶的重要依托。當前，一些幫扶資產在使用管理上也存在著權屬不清、管護不力、閑置浪費、處置困難等問題，有的甚至被違規侵占和流失。中央一號文件提出，要建立統一的資產登記管理台賬，健全資產形成、確權移交、管護運營、收益分配等全程監管制度，明確誰來管、管什麼、怎麼管，確保經營性資產保值增效、公益性資產持續發揮作用。