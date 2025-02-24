“G19”考察南沙發展

“G19”立法會議員到南沙考察，瞭解當地城市規劃及發展。（圖片來源：大公報） 中評社北京2月24日電／據大公報報導，由立法會議員組成的協作平台“G19”22、23日在廣州南沙進行考察，16位立法會議員參加。考察團成員表示，香港的新區規劃和舊區重建，尤其北部都會區的發展，可以從南沙的城市規劃及建設中汲取經驗，而香港多間院校在內地設立分校，希望特區政府扮演更積極角色，落實師資與科研人才的共用、互通，促進粵港澳大灣區融合發展。



考察團團長兼G19召集人謝偉銓表示，離上次到訪南沙相隔5年，當地增建了不少新的道路、建築物和智慧集體運輸系統，真正做到“基建先行”。南沙的城市規劃及建設，除了滿足產業發展和居民的基本住屋需求，也特別著重社區、小區的生活聯繫和人性化的設計，有較多綠化和公共休憩空間，香港的新區規劃和舊區重建，尤其北部都會區的發展，可以從中借鏡。



考察團拜訪了兩地的重點合作項目香港科技大學（廣州），瞭解該校的收生及發展情況、與香港的科研合作等。謝偉銓希望香港特區政府能扮演更積極角色，協助香港的院校與內地的分校，落實師資與科研人才的共用、互通，理順相關的稅務和資源的分配問題，吸引更多高端人才，落戶香港、內地，培育更多人才，做到兩地優勢互補，資源共享。



考察團副團長邱達根表示，此行拜訪了考察團多個協助港澳企業和科研團隊，尤其青年人前往當地發展、創業的青創基地，瞭解相關的優惠政策，希望從中取經。