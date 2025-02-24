中國歷史文化進校區　培養學生使命感

中評社北京2月24日電／據大公報報導，“中國歷史文化進校區”之“紀念抗戰勝利80周年”系列活動啟動禮22日在九龍塘香島中學舉行。系列活動將通過今年在多間學校及社區舉辦展板製作比賽、巡回展覽及網上問答比賽等系列教育活動，結合學校公民與社會發展科，讓抗戰勝利的精神深入人心，培養學生及社區居民的責任感與使命感，共同為國家安全及社會和諧貢獻力量。據悉，未來十八區的民政事務處會以不同的方式和項目舉行與抗日戰爭精神相關的活動。



弘揚愛國主義精神



民政及青年事務局副局長梁宏正出席啟動禮表示，特區政府在上年已成立愛國主義教育小組，協調政府部門和非政府機構推行愛國主義教育，透過舉行跨校跨界的活動，加強中小學的歷史國家文化和國情教育傳承和弘揚愛國主義精神。



本次活動由中海物業、深水埗居民聯會合辦，並獲得深水埗民政事務處、深水埗學校聯絡委員會支持。中海物業副總裁王知剛表示，希望活動成為連接歷史與未來的橋梁，讓青少年感悟“天下興亡，匹夫有責”的家國情懷，體會“薪火相傳，繼往開來”的時代責任。深水埗居民聯會理事長陳偉明表示，香港作為國家不可分割的一部分，有責任通過紀念活動深化市民特別是青少年對歷史的認知，弘揚愛國精神。