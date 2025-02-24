AI微短劇解鎖馬家窑文化密碼

中評社北京2月24日電／據科技日報報導，原始叢林的篝火旁，身披獸皮的部落族人正隨著鼓點翩翩起舞；大祭司手持刻滿神秘紋飾的陶制神杖，繪有漩渦紋與蛙紋的彩陶罐在周圍堆叠……上述畫面不是考古現場的復原圖景，而是人工智能（AI）微短劇《馬家窑謎蹤之神杖密碼》中的一幕。2月23日，國內首部由AI技術全程驅動的奇幻探秘微短劇上線。考古發現與科技賦能的碰撞，讓沉寂千年的馬家窑文化以全新姿態步入大眾視野。



2月19日，中國社會科學院公布了“2024年中國考古新發現”，甘肅臨洮縣寺窪遺址馬家窑文化聚落入選其中。



用代碼建起數字博物館



“這不是一部傳統影視作品，而是一座用代碼搭建而成的數字博物館。”甘肅廣電總台應用創新中心負責人王成梧向科技日報記者展示了兩組畫面：一側是馬家窑遺址的考古測繪圖紙，另一側則是用AI生成的史前部落全景——泥墻茅屋依山而建，陶窑中火光躍動，手持骨刃的先民正用礦物顔料在陶罐上勾勒旋渦紋。兩者細節高度吻合，甚至連陶罐紋樣的筆觸走向都與出土文物一般無二。



王成梧透露，在劇中，90%的場景基於真實考古數據構建。製作初期，技術團隊輸入了上千份馬家窑文化的研究報告、500餘件文物的三維激光掃描數據，以及《山海經》《水經注》等古籍文獻。通過AI深度學習，系統不僅還原了4800年前的植被分布、地貌特徵，還結合古籍中的神話元素，創造出“通天神殿”“圖騰獸”等奇幻場景。



“AI不是憑空想象，而是在考古框架內進行合理化推演。”王成梧說，“比如劇中部落的選址，完全參照了馬家窑聚落‘近水高地’的考古結論。”



在角色塑造上，AI同樣展現出驚人的創造力。男主角顧北辰的面部特徵融合了現代審美與史前人類頭骨復原數據，其戰鬥動作則由動作捕捉技術結合馬家窑文物紋樣設計而成，例如他使用的骨刃上，刻有蛙紋。“蛙紋在馬家窑文化中象徵繁衍與生命之力，這把武器不僅是道具，更是解讀文明的鑰匙。”該劇主創人員之一文華解釋道。