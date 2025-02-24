系外行星大氣層三維結構圖繪成

中評社北京2月24日電／據科技日報報導，一個國際天文團隊首次繪制出一顆系外行星大氣層的三維（3D）結構圖。團隊發現，這顆行星的大氣層與太陽系內行星的大氣層大相徑庭。這一成果為探索系外行星的化學組成和天氣模式奠定了堅實基礎。相關論文發表於18日出版的《自然》雜誌。



這顆系外行星名為WASP－121b，也被稱為“泰洛斯”（Tylos），是一顆氣態巨行星。它位於船尾座，距離地球約900光年。該行星體積是木星的兩倍，因其距離其主恒星極近，公轉周期僅30個地球時，其上大氣也會被加熱到2500℃，足以融化鐵。



研究團隊此次利用歐洲南方天文台的甚大望遠鏡（VLT），深入觀測了“泰洛斯”的大氣層。他們發現，“泰洛斯”大氣層至少包含3層不同的氣體，這些氣體朝不同方向移動，與太陽系內行星的大氣結構迥然不同。



研究人員解釋說，太陽系內行星的大氣層結構大同小異，下層大氣產生的噴流主要由行星內部的溫差驅動；而上層風則更多受到太陽熱量產生的溫差影響。



然而，“泰洛斯”的大氣層卻展現出截然不同的模式：下層風源於恒星熱量的驅動；急流層主要位於大氣層的中間，沿著赤道朝行星自轉的方向吹拂；而上層大氣中的氫也顯示出類似噴流的特徵，繞恒星流動並向外漂移到太空中。