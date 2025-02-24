2025年海峽兩岸櫻花文化季啟動

中評社北京2月24日電／據中國台灣網報導，2月21日，在精彩紛呈的文藝表演中，2025年海峽兩岸（清流）櫻花文化季在清流賴坊櫻花園隆重開幕。全國台聯會長鄭建閩、全國台聯聯絡部部長任揮、福建省台聯黨組書記劉良輝、上海市台聯黨組書記李海泳、福建省海外聯誼會副會長李文慎、福建省台辦副主任翁雲萍、三明市海外聯誼會會長黃冠華、清流縣委書記吳鐘民、清流縣縣長莫彩華、三明市台辦主任朱昶凱等參加開幕式。



劉良輝在致辭中說道，清流縣是客家人主要的聚居地，也是客家文化重要發源地，台灣農民創業園建設成果豐碩。希望以此次活動為契機，吸引更多台胞台企走進清流、尋根祖地，扎根福建、就業創業，攜手探索海峽兩岸融合發展新路，共同建設兩岸融合發展示範區。



黃冠華表示，此次櫻花文化季既是賓朋咸集、詩意盎然的賞花盛會，更是聯通兩岸、促進融合的友誼橋梁。期待更多台胞來三明暢游秀美山水、暢敘兩岸情深，共享發展機遇，共創美好未來！



吳鐘民在致辭中介紹了賴坊櫻花園和此次櫻花文化季的情況，期待以櫻為媒、以花會友，以“兩岸共賞一樹春”美好行程，進一步拉進兩岸同胞的心靈距離，共同譜寫“兩岸一家親、閩台親上親”的生動新篇章。



開幕式後，300餘名台胞、台商以及各地遊客投身粉黛層叠的櫻花林中賞景敘誼，有的漫步櫻花林，感受“落英繽紛”的詩意，有的登上櫻緣塔，俯瞰“花海如潮”的壯麗。不僅如此，主辦方還精心安排了書畫創作、非遺展示、大提琴快閃、美食共享等豐富多彩的活動，吸引台胞及遊客們紛紛駐足體驗、流連忘返。一場形式多樣、歡快喜慶的休閑旅遊盛宴在賴坊櫻花園上演。