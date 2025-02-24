民主黨圖破壞“一國兩制”　解散是必然結局

中評社北京2月24日電／據大公報報導，長期亂港的民主黨日前宣稱決定成立小組跟進解散及清盤程序，本港多名政治人士表示，民主黨在立法會拉布癱瘓政府運作，在修例風波中支持激進暴力活動等，破壞“一國兩制”和香港的繁榮、穩定，其解散完全是多年來阻礙特區政府依法施政的必然結局。



全國政協提案委員會副主任、立法會議員黃國表示，民主黨解散實屬咎由自取。他指出，民主黨在修例風波期間與激進勢力互相勾結，部分成員作為“逢中必反”的亂港分子，現已被法律懲治，其破壞社會秩序，危害國家、危害香港的事實毋庸置疑。對於民主黨主席羅健熙在中委會會後揚言“難言之隱”，黃國認為這不過是民主黨掩飾其自身“倒行逆施”的借口，其解散完全是多年來阻礙特區政府依法施政的必然結局。黃國強調，香港當下進入了“由亂到治，由治及興”的新階段，在“一國兩制”和維護國家安全的底線之上，各方應尊重不同政黨的聲音，聚焦經濟與民生發展，期待在落實“愛國者治港”根本原則下，各政黨健康發展，為香港帶來新的希望。



假民主政黨 背離民意



立法會議員、執業大律師容海恩表示，民主黨自香港回歸以來，一直充當反對派角色，在立法會拉布癱瘓政府運作，在修例風波期間支持激進暴力活動，勾結外部勢力干預香港事務，令香港社會陷入混亂，破壞“一國兩制”和香港的繁榮、穩定。她指出，民主黨如今在立法會和區議會已經完全失去民意授權，黨內空虛乏人，財政也陷入困境。民主黨自食亂港惡果，其主席羅健熙毫無擔當，推卸領導責任，聲稱個人無法左右黨的決定和命運，缺乏反思和擔當。容海恩認為，民主黨雖自稱“民主”，但其不僅背離主流民意，更是徹底失去公信力，這樣一個淪為反中亂港工具的政黨，注定在“愛國者治港”的新時代無立足之地，其解散正是香港政治撥亂反正的必經之路。